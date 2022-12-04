Под Артемовском российские ВС окружили и ликвидировали подразделение грузинских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Командир группы ранен, пятеро боевиков погибли, пытаясь оказывать сопротивление, пишет портал “Русская весна”,

Напомним, что президент Зеленский заявил о создании “Иностранного легиона” еще 24 февраля. С тех пор на Украину едут наемники из разных стран, но сейчас их поток существенно уменьшился. “Солдаты удачи” несут серьезные потери, не в силах справиться с российскими ВС.

Многие наемники уже уехали домой. Они рассказывают о жуткой коррупции в украинской армии, о мародерстве боевиков ВСУ, а также о попытках командования использовать “серых гусей” в роли пушечного мяса.