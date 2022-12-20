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Кадры очередного успешного применения квадрокоптера в зоне специальной военной операции распространило издание “Русская весна” (“РВ”). На этот раз поражён грузовик, принадлежащий ВСУ. Видео опубликовано на сайте “РВ”.

На кадрах, снятых с самого квадрокоптера, заметно, как от него по направлению к стоящему на линии фронта большегрузному автомобилю падает взрывное устройство. Как только граната достигает цели, она взрывается. От взрыва у большегруза распахивается дверь. Уточняется, что для удара по технике использовался дрон Maviс.

В сообщении “РВ” отмечается, что квадрокоптеры – крайне нужное оборудование в зоне проведения спецоперации, и бойцы благодарят читателей за помощь фронту. Дроны подчас покупают неравнодушные жители страны и отправляют их российским бойцам на линию боевого соприкосновения.

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