3-я бригада ДНР разгромила позиции украинских боевиков, которые понесли крупные потери. Бойцы нанесли удар по противнику с использованием самоходных артиллерийских установок “Гвоздика”, рассказал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видео, демонстрирующее работу бригады армии ДНР. Они рассказали, что позиции противника обнаружили военнослужащие 3-й гвардейской бригады 1-го армейского корпуса, проводившие разведывательные мероприятия с использованием беспилотного аппарата. В дальнейшем они корректировали огонь САУ.

Напомним, что Киев занервничал из-за успехов России на Краснолиманском и Купянском направлениях. Он уже перебрасывает туда элитные бригады своих войск, чтобы предотвратить прорыв фронта союзными силами.