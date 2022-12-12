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На трассе М-03 украинские боевики взорвали железнодорожный мост, что остановить наступление российских войск и затруднить их продвижение вперед, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты поясняют, что трасса соединяет Артемовск со Славянском – одной из ключевых “крепостей” нацистских вооруженных формирований. ВСУ надеются, что взрыв, фактически заблокировавший эту автомагистраль, не позволит военнослужащим ВС РФ начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Напомним, что под Артемовском все еще продолжаются боевые действия. ВСУ перебрасывают в район пополнение из резервистов и иностранных наемников, но шансов на удержание города у них остается все меньше

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