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Киев готовит попытку прорыва обороны ВС РФ в Запорожской области и в данный момент перебрасывает туда дополнительные подразделения и бронетехнику, рассказал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты уточняют, что бронеавтомобили и боевые машины пехоты, танки и БТР в спешном порядке перенаправляются из Херсонской в Запорожскую область. Не исключено, что все это будет задействовано в попытках прорыва обороны. Также эксперты допускают дальнейшую отправку техники и живой силы к Артемовску, где украинская армия оказывает отчаянное сопротивление и стремится все же удержать контроль над стратегически важным населенным пунктом.

Военкоры опубликовали фото и видеозаписи с Дарьевской переправы через реку Ингулец. Именно этим путем Киев перебрасывает технику из Херсона, где всякие перспективы дальнейшего наступления отсутствуют из-за необходимости форсировать Днепр.

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