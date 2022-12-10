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В районе Марьинки под Донецком ВСУ снарядили специальную группу для попытки атаковать российские ВС. Однако ее заметил разведывательный беспилотный аппарат, пишет портал “Русская весна”.

На видеозаписи, опубликованной в Сети военными корреспондентами издания, видно, как противник пытается скрытно передвигаться. Однако спустя некоторое время группу накрывают снаряды реактивной системы залпового огня.

Беспилотник не только обнаружил спецгруппу ВСУ, но и отправил координаты артиллеристам. Также он корректировал огонь, что позволило уничтожить противника.

Напомним, что российские ВС удерживает контроль над половиной Марьинки. Боевики ВСУ все еще оказывают сопротивление, но все чаще появляются разговоры о скором выводе украинских войск из населенного пункта.

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