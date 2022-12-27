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Группировка ВС РФ «Отважные» успешно применяет в боях за Сватово и Кременную тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», уничтожая не только личный состав, но и технику противника. Об одном из таких эпизодов рассказал портал «Русская весна».

Бойцы «Отважных» рассказали, что после удара по украинским позициям из ТОС-1А загорелся один из танков. Раздался мощный взрыв, который спровоцировать возгорание находящейся рядом боевой машины.

«Рядом стоял еще один танк ВСУ, но взорвался позже, а этот бахнул красиво», – сообщили военнослужащие ВС РФ корреспондентам портала.

Напомним, что ранее политолог Евгений Михайлов рассказал о плачевном положении ВСУ из-за изменений в российской армии, позволившей ей перехватить инициативу и перейти в наступление на ключевых участках фронта.

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