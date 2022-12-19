Российские ВС на передовой активно задействуют как буксируемую, так и самоходную артиллерию. Именно к последней относятся САУ “Акация”, которые громят противника и не дают ему даже подготовиться к проведению атаки, пишет портал “Русская весна”.

Корреспонденты опубликовали видеозапись, демонстрирующую боевую работу самоходных артиллерийских установок. Основными целями САУ являются укрепрайоны противника, которые обрушиваются под ударами мощных орудий.

Кроме того, подразделения артиллеристов наносят удары по скоплению техники и живой силы противника, уничтожают фортификационные сооружения, командные и опорные пункты. Благодаря действиям дивизионов САУ российские ВС продвигаются вперед, а украинские боевики вынуждены сидеть в окопах, прячась от обстрелов.