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На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои, в которых ВС РФ имеют явное превосходство над противником. Они задействуют артиллерийское вооружение, которое разносит позиции боевиков украинской армии, их командные и опорные пункты.

Портал “Русская весна” опубликовал в Сети видеозапись одного из боев, на которой ВС РФ используют 152-миллиметровые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б». Эти мощные орудия во много раз превосходят хлипкое и ненадежное вооружение, поставляемое Украине Западом, поэтому может уничтожать позиции противника сотнями снарядов.

В небе над полем боя постоянно кружат разведывательные беспилотники. Они обнаруживают стратегически важные объекты украинской армии и тут же отправляют координаты артиллеристам, осуществляя корректировку огня. Это дает возможность точно поражать цели, уничтожать скопления живой силы и техники врага.

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