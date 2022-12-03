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Окраины Артемовска разрушены практически полностью, почти каждый район превратился в руины в результате ожесточенных боев, сообщает портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, сделанную с украинского дрона, которая показывает плачевное состояние городских кварталов.

Авторы публикации рассказали, что боевые действия продолжаются. ВСУ предприняли попытку повторить мариупольский сценарий, выстроив оборону по периметру города, но у них это особо не получилось.

Украинская сторона заявляет, что артиллерийские подразделения ВС РФ постоянно наносят удары по позициям ВСУ, проводят артподготовку, предшествующую новым атакующим действиям.

Напомним, что Артемовск представляет собой стратегически важный населенный пункт, открывающий для ВС РФ путь к Славянску и Краматорску – своеобразной “линии Маннергейма” ВСУ.

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