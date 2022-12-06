Народная милиция ДНР рассказала об успешной атаке на позиции украинских вооруженных формирований на территории Луганской Народной Республики, передает портал “Русская весна”.

Пресс-служба ведомства сообщила, что взвод ПТУР батальона 1539 им. Архангела Михаила при поддержке танковых экипажей ударил по позициям врага и заставил его отступать. Бой произошел под Белогоровкой в ЛНР, где ВСУ неоднократно предпринимали попытки прорыва обороны.

На кадрах записи, которую опубликовала Народная милиция, видно, как бойцы с противотанковыми управляемыми ракетами выбивают боевиков ВСУ и занимают их позиции. Над полем боя можно заметить беспилотные аппараты, которые внимательно отслеживают перемещения украинских военных и дают целеуказания танковым экипажам и военнослужащим с ПТУР.