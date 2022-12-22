Российская артиллерия беспрерывно работает по позициям противника на Лисичанском направлении, обрушивая многотонную лавину огня на боевиков ВСУ. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись успешных действий ВС РФ в сражении с одним из подразделений противника.

Опыт артиллеристов, приобретенный в ходе специальной военной операции, дает им возможность обеспечивать ювелирную точность попадания по позициям украинских войск. На кадрах видно, как они осуществляют наводку артиллерийской установки на цель, а затем выполняют выстрел, отправляя снаряды по вражеским подразделениям.

Военные корреспонденты поясняют, что начинается все с разведки, которая постоянно ведет наблюдение, задействует дроны для выявления позиций противника. Только после этого по ним наносятся мощные удары, не оставляющие ни единого шанса на выживание.