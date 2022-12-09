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Военнослужащие штурмового батальона ДНР “Сомали” рассказали о попытке ВСУ атаковать позиции российских войск у населенного пункта Пески. Противник начал наступление ротно-тактической группой, которую прикрывало 6 танков и 9 единиц другой бронетехники, передает портал “Русская весна”.

Попытка наступления была своевременно обнаружена, бойцы “Сомали” моментально отреагировали на активность ВСУ и встретил атакующие подразделения ураганным огнем. Ударами артиллерийских установок удалось уничтожить 4 единицы техники, после чего нервы противника не выдержали.

Боевики начали стремительно отступать на исходные позиции, при этом понеся крупные потери.

Напомним, что ВСУ часто пытаются совершать вылазки под Авдеевкой, Соледаром и другими населенными пунктами, которые пока еще находятся под их контролем. Однако российские военные успешно отражают подобные атаки, нанося боевикам огневое поражение.

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