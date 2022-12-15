Мирные жители Донецка остались без собственного жилья в результате ночного обстрела города украинскими РСЗО “Град”. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись спасательной операции, в ходе которой людей извлекают из-под завалов многоквартирного дома.

На кадрах видно, как прямо в асфальте торчит часть снаряда. Из-под развалин дома, расположенного неподалеку, извлекают пострадавшую женщину.

Многие жители с чемоданами стоят во дворах домов. На их лицах написано недоумение – они совершенно не ожидали остаться без крыши над головой из-за атаки украинских нацистов.

Напомним, что Киев с 2014 года обстреливает Донецк и другие мирные города Донбасса. Именно для прекращения этих атак была начата специальная военная операция ВС РФ, призванная также покончить с геноцидом жителей региона.