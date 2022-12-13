Боевики 3-й роты отдельного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады ВСУ обратились к своему командованию из-за колоссальных потерь. Они записали видеообращение, в котором заявили о гибели 70 процентов бойцов подразделения, передает портал “Русская весна”.

По словам боевиков, которые находятся в паническом состоянии, в распоряжении роты нет необходимого вооружения и техники, отсутствуют даже средства эвакуации раненых с поля боя. Из-за этого несколько военнослужащих умерли, хотя могли быть спасены врачами. Кроме того, подразделение не получает артиллерийскую поддержку, оно вынуждено своими силами удерживать позиции, что не представляется возможным.

Десантники также объяснили, что постоянно передают координаты российских ВС, но артиллерия ни разу ними не воспользовалась. Бойцы вынуждены постоянно находиться в окопах, так как ствольные и реактивные орудия ВС РФ бьют постоянно, не давая времени на передышку. Сержанты, занимавшие должности командиров взводов, давно разбежались, причем врио комбата Кипинач просто оформил их перевод в другие подразделения. Военнослужащие требуют перевести и их, так как в противном случае вся рота будет ликвидирована.