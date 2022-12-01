Военные корреспонденты “Русской весны” показали видеозапись с новыми подробностями боевых действий под Артемовском (после “декоммунизации”, затеянной киевским режимом – Бахмут). На кадрах 6-й казачий полн ЛНР наносит сокрушительный удар по позициям украинских боевиков.

На записи видно, как артиллерийские снаряды накрывают укрепрайон противника, не оставляя тому никаких шансов на выживание.

Также военкоры рассказали об артиллеристах 2-го армейского корпуса. Военнослужащие 2-го полка им. Платова наносят удары по врагу, чем оказывают неоценимую помощь российским военнослужащим, продолжающим наступление на Бахмут.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВС хоть и уступают ВСУ под Артемовском в численности, но зато превосходят их в количестве средств поражения и огневой мощи.