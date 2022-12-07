Украинский летчик Вадим Ворошилов с нацистским позывным Karaya громогласно называл себя “охотником за российскими беспилотниками”, но был сбит дроном-камикадзе “Герань-2”, передает портал “Русская весна”.

Военные корреспондент отмечают, что попасть под удар тихоходного барражирующего боеприпаса мог совсем уж неквалифицированный пилот. Эта ситуация сделала из Ворошилова, восхищающегося гитлеровским летчиком Эриком Харманном, настоящее посмешище.

Военные корреспонденты рассказали, что Ворошилов часто публиковал в социальных сетях и мессенджерах выдуманные ним самим истории о несуществующих успехах в небе. Но в конечном итоге поменял свой МиГ-29 на “горшок с геранью”, потеряв самолет в воздушном бою с медленным дроном.