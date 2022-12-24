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Российские артиллеристы использовали противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, чтобы щедро “наградить” украинские ВС. Портал “Русская весна” рассказал подробности этого боя.

Собственно, до серьезного сражения дело дойти не успело. Разведывательный беспилотный аппарат ВС РФ обнаружил движущийся украинский автомобиль и отправил его координаты артиллеристам 3-й гвардейской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР. Сразу после этого по машине прилетело несколько снарядов.

Военные корреспонденты выложили в Сеть видео, на котором запечатлен весь процесс “награждения”. 100-миллиметровая пушка уничтожила автомобиль вместе с боевиками, ни единого шанса на выживание у последних не было.

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