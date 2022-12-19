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У подрядчиков Пентагона появилась масса возможностей для всевозможных растрат и мошеннических действий при производстве оружия. Такое мнение высказала обозреватель издания The Responsible Statecraft (RS) Джулия Гледхилл. Перевод соответствующей статьи приводит “ИноСМИ”.

В своём материале Гледхилл пояснила, что ранее Конгресс США наделил Минобороны страны закупочными полномочиями, которые характерны для военного времени. Это было сделано для того, чтобы ускорить оказание военной помощи Украине. Автор материал рассказала, что такие полномочия предполагают снижение отчётности перед властями США со стороны производителей оружия. А уже это даёт подрядчикам Пентагона возможности не только для наращивания производств, но и для применения разного рода серых схем.

Гледхилл в своей статье призывает усилить контроль над производителями вооружений. В противном случае, считает журналист, Пентагон “наверняка, выроет себе глубокую яму”, поскольку оружейные компании усилят свои позиции, а бесполезные траты из бюджета увеличатся.

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