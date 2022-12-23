Украинские ВС практически сразу после отхода российских войск из Херсона на правый берег Днепра начали разведку, чтобы “прощупать” оборону Крыма. Они проводят комплексные мероприятия с применением самых различных средств, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Борис Рожин.

Он указал, что Киев задействует легкие аэростаты с установленными на их борту видеокамерами, которые отслеживают ситуацию. Кроме того, из Одесской области регулярно взлетают беспилотные аппараты, которые долетают до Севастополя и Крыма. С ноября их активность резко возросла – БПЛА проводят разведку почти ежедневно, делая лишь небольшие перерывы.

Рожин также напомнил, что Украине помогает Запад. Так, в ходе атак на полуостров и во время разведывательных вылетов коммерческих дронов за полуостровом внимательно наблюдает американский стратегический беспилотник RQ-4B/D. Он оценивает реакцию российской системы противовоздушной обороны на вторжение в зону ее действия украинских летательных аппаратов, а также выявляет местоположение ПВО.