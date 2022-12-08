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ЧВК “Вагнер” продолжает вести боевые действия под Соледаром и добивается желаемых результатов. Так, 7 декабря “музыканты” освободили населенный пункт Яковлевка, который вполне может стать ключом к городу, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что бои в окрестностях населенного пункта все еще продолжаются, но бойцы частной военной компании “Вагнер” уже заняли позиции украинских войск в самой Яковлевке. Если им удастся оттеснить противника, заставить его отступить, то освобождение Соледара станет делом пары недель.

Напомним, что ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об отказе украинских войск от дальнейших атак. ВСУ занялись обороной тех населенных пунктов, которые остаются под их контролем, чтобы снизить потери.

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