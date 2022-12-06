Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в Сети видеозапись ночной атаки 4-й бригады ЛНР на позиции украинских вооруженных формирований. Он отметил, что российские ВС задействовали тепловизоры, позволяющие четко видеть цели противника.

На кадрах записи видно, как артиллерийские удары накрывают позиции ВСУ. Тепловизионное оборудование используется для корректировки огня, благодаря чему все снаряды достигают намеченных целей.

Об ударах по позициям ВСУ на Лисичанском направлении рассказал и портал “Русская весна”. Военное корреспонденты пояснили, что украинские боевики попытались прорвать оборону союзных сил на данном участке фронта, однако российским ВС удалось разгадать планы противника. Сразу после этого была задействована артиллерия, которая уничтожила позиции нацистов.