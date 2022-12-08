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Венгрия хоть и состоит в Евросоюзе, однако действует исключительно в собственных интересах. Она постоянно находится в противостоянии с политиками ЕС, но неизменно выходит из него победительницей, пишет издание “Взгляд”.

Авторы поясняют, что Венгрия не пытается при этом раздобыть для себя какие-то мелкие преференции. Будапешт твердо отстаивает свои позиции, что не может не вызывать уважения и восхищения.

Секрет такой “аномалии” кроется в дипломатических качествах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он делает все возможное, чтобы обеспечить благополучие своего народа в первую очередь. Интересы ЕС при этом отходят на второй план, что является серьезной головной болью для других государств. Они тоже предпринимают попытки отстаивать свои интересы, однако только Будапешт может говорить о полном сохранении независимости после вступления в ЕС.

Авторы приводят в пример Турцию, которая действует по таким же принципам, что и Венгрия. Она состоит в НАТО, но для президента Тайипа Эрдогана приоритетом являются интересы своей страны, а не Североатлантического альянса.

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