Разведчик российского спецназа рассказал РИА Новости об уничтожении ангаров ВСУ в селе Берестовое. В них хранилась боевая техника, которая сгорела в результате ударов ВС РФ.

По словам разведчика, артиллерийский снаряд спровоцировал детонацию боеприпасов, что привело к мощному взрыву и сильному пожару. Сдетонировали не только боезаряды, но и самоходная гаубица украинских войск.

Боец спецназа добавил, что ВСУ регулярно пытаются обстреливать его подразделение из минометов, но их позиции моментально вычисляются с применением беспилотников. Сразу после этого следуют мощные ответные удары, позволяющие ликвидировать боевиков.