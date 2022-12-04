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Разведчик российского спецназа, который участвует в боевых действиях на территории ЛНР рассказал РИА Новости о танкистах ВСУ, которых бросают в наступление в боевых машинах с наглухо заваренными люками.

Боец отметил, что командование украинской армии не щадит не только гражданское население и наемников, но и собственных боевиков. Их сажают в танки, заваривают люки и заставляют наступать на позиции ВС РФ.

Как оказалось, данный подход вызывает совершенно обратный эффект. Танкисты уже придумали собственную систему сдачи в плен вместо того, чтобы реализовать замысел командования ВСУ и бессмысленно погибать в бою.

Они просто разворачивают башню в обратную сторону и доезжают до российских позиций. После этого бойцы задействуют азбуку Морзе – они выстукивают изнутри сигнал SOS, прося о помощи. Извлекают танкистов российские техники.

Разведчик отметил, что украинские боевики – “тоже люди” и им “тоже хочется жить”.

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