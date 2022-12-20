Планы по возвращению Крыма в состав Украины не будут реализованы. Российские войска не позволят этого сделать. Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал российской армии Владимир Болдырев. Его слова приводит издание Ura.ru.

Болдырев отметил, что все слова украинских властей о возврате полуострова непродуманны. По словам генерала, у киевского режима нет военных возможностей, чтобы напасть на Крым. Кроме этого, Болдырев считает, что российские войска будут стоять на прилегающих к Крыму территориях насмерть, чтобы не пустить неприятеля к полуострову.

Ранее власти Украины заявляли, что операция по “освобождению” Крыма запланирована на 2023 год. Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что борьба за Крым уже началась “в сознании украинцев”.

Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором большинство его жителей высказалось за присоединение. В Москве неоднократно подчёркивали, что указанная территория – неотъемлемая часть России.