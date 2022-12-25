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ВС РФ продолжают громить западную технику, которой НАТО накачивает Украину. Так, в результате удара по Днепропетровску в городе была уничтожена САУ KRAB, полученная ВСУ от Польши. Портал Avia.Pro выложил фотографии этой самоходки.

Снимки сделали местные жители. Они предположили, что боезаряд или дрон-камикадзе угодил точно в башню САУ, так как от нее отслоился большой лист прочного металла. Не исключено, считают эксперты, что артиллерийская установка была уничтожена барражирующими боеприпасами «Ланцет», которые все активнее задействуются для поражения живой силы и техники противника.

Отмечается, что подробности удара по самоходке не раскрывались и когда она была уничтожена, тоже неизвестно. Но в любом случае фото являются документальным подтверждением ликвидации натовской техники. Причем это уже шестая польская САУ, которая была выведена из строя на территории Украины.

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