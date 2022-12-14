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Специалистами российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина был создан сорбирующий материал из такого растения, как борщевик Сосновского. Данный сорбент способен очистить техническую воду и устранить разливы нефти. Особенность данного сорбента в том, что он способен достаточно быстро впитывать в себя загрязнения. А использовать его можно не только в воде, но и на суше.

Борщевик Сосновского является ядовитым растением, которое произрастает на территории России. Ранее люди всеми возможными способами боролись с этим растением, так как он является инвазивным сорняком. Растение достаточно быстро размножается и мешает произрастать культурным растениям. И до сегодняшнего момента у этого вида растения не было никакого полезного применения, поэтому люди его уничтожали.

После того, как учеными Губкинского университета из борщевика был создан сорбент, растение будет использоваться с пользой – для ликвидации нефтяных разливов. Сорбент, изготовленный из борщевика, способен абсорбировать нефть в три этапа. Сначала молекулы нефти попадают на поверхность сорбента, после этого за счет капиллярного действия, материал поглощает их в свою структуру. И последний этап, это когда масленые нефтяные капли накапливаются в пористой структуре сорбирующего материала.

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