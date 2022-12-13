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Киев перебросил в Марьинку подкрепление со стороны населенного пункта Курахово, однако российские ВС уничтожили колонну войск противника. Портал “Военное обозрение” сообщил, что по направлению к населенному пункту двигались военные грузовики, которые перевозили личный состав и необходимые боевикам боеприпасы, а также тяжелая бронетехника.

Колонна была обнаружена беспилотными аппаратами, которые затем корректировали артиллерийский огонь. Мощные удары позволили ВС РФ разгромить колонну и не дать возможности противнику перебросить в Марьинку подкрепление. Это значительно повышает вероятность скорого освобождения населенного пункта.

Напомним, что Марьинка на протяжении почти 9 лет оставалась плацдармом ВСУ для обстрелов Донецка. Вытеснение боевиков из города позволит предотвратить дальнейшие удары по столице ДНР.

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