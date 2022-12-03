24-я бригада ВСУ предприняла попытку прорвать оборону российских войск под Соледаром, но была практически полностью ликвидирована, рассказало издание “Царьград”.

По словам военных корреспондентов, Киев бросил в бой несколько батальонов и танковую роту. Завязался ожесточенный бой, который не прекращался практически полдня. Российские ВС оказали достойное сопротивление и не дали противнику возможности достичь цели.

Военкоры сообщают о нескольких сотнях раненых и убитых боевиков ВСУ. Также российские войска уничтожили много техники противника. Остатки его подразделения были вынуждены стремительно отступать на первоначальные позиции.

В публикации говорится, что своевременное отражение наступления ВСУ удалось только благодаря разведке. Она пристально следила за всеми перемещениями врага и разглядела подготовку к атаке. Поэтому когда противник начал движение в сторону позиций ВС РФ его встретил ураганный огонь противотанковых подразделений.