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Оперативно-тактические комплексы “Искандер” развернуты далеко от линии фронта, однако они уничтожают военную инфраструктуру ВСУ дальнобойными ракетами. Очередную атаку с применением этих ОТРК показало на видео министерство обороны России, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

На записи видно, как пусковая установка выезжает на позицию и готовится к удару по противнику. После того, как она фиксируется в строго горизонтальном положении, начинается обратный отсчет.

Командир расчета ОТРК по имени Олег рассказал в сюжете, что “Искандеры” могут атаковать объекты инфраструктуры ВСУ как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Это зависит в основном от поставленной задачи, а также от цели, которую необходимо уничтожить.

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