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Российские ВС активизировали свои действия почти на всей линии фронта и сумели перехватить инициативу у противника, рассказал военный корреспондент Марат Хайруллин. Он отметил, что по ВСУ наносится все больше ударов, из-за чего они вынуждены постоянно находиться в напряжении.

Военкор объяснил, что на некоторое время покидал линию фронта и на момент его отъезда российская армия в основном отражала атаки противника. Сейчас ситуация существенно изменилась. На подавляющем большинстве участков ВС РФ продвигаются вперед, а ВСУ не справляются с натиском. Особенно хорошо это заметно на Донецком направлении, где российские подразделения сумели добиться нескольких важных успехов.

“Наши вернули стратегическую инициативу, и третью-четвёртую неделю наши насыпают, душа радуется”, – рассказал Хайруллин.

Также он отметил, что даже на столь сложных участках, как Соледар и Красный Лиман российские ВС демонстрируют хорошее продвижение вперед.

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