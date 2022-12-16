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В течение последних суток российские ВС продолжали наступление на позиции украинских боевиков на Донбассе. Особое внимание сейчас уделяется двум ключевым направлениям – Артемовскому и Марьинскому, пишет портал “Военное обозрение”.

Боевые действия сейчас идут на восточной окраине Бахмута и в жилых кварталах, в которых по своему обыкновению прячутся боевики ВСУ. Одну из ключевых ролей в наступлении исполняют бойцы частной военной компании “Вагнер”.

Марьинка на 80 процентов уже находится под контролем ВС РФ и положительная динамика продолжается. Сейчас бои переместились на западную окраину населенного пункта, российские войска теснят противника, вынуждая его покинуть поселок.

С раннего утра на Украине истошно воют сирены воздушной тревоги. Николаевский губернатор Виталий Ким заявляет о массированном ракетном ударе, который осуществляется с кораблей и подлодок в Черном море, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Каспием.

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