Союзные войска продолжают укреплять свои позиции в ДНР и освобождать территорию. РИА “Новости” опубликовало кадры уничтожения минометной батареи на Кураховском направлении.

На кадрах, снятых с помощью тепловизора, видно, как 152-миллиметровый снаряд поражает цель. В результате происходит мощный взрыв – это подорвался боекомплект противника. Уточняется, что успешный удар по миномётной батарее, которая располагалась в тылу украинской армии, произвели военнослужащие Западного округа из группы “Викинг”. Снаряд был выпущен из самоходной артиллерийской установки “Мста-С”.

В сообщении информационного агентства уточняется, что за последнее время союзные войска усилили активность продвижения на Донецком направлении. Об этом свидетельствуют в том числе и несколько освобождённых здесь населённых пунктов.