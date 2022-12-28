Союзные войска России и Донбасса продолжают вести специальную военную операцию на территории Украины. Военные успешно уничтожают противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты «Русской весны» написали об успехах, которые делает российская армия.

Так, появилась информация что военнослужащие РФ смогли в ходе боевых действий уничтожить БТР Sisu XA-180. Эти бронетранспортеры на Украину поставляла Финляндия.

Кадры уничтоженного финского бронетранспортера были опубликованы в социальных сетях. Видеозапись сняли военные ВСУ в направлении Донецка. Они сожалели о том, что боевая техника утеряна, но были рады тому, что остались в живых.

По данным источника, опубликованные кадры – еще одно подтверждение того, что иностранная техника не успевает послужить украинским боевикам.