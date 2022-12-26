Украинские ВС предприняли очередную попытку атаковать российские позиции на Кинбурнской косе, однако зенитчики ВС РФ бдительно следят за ними и своевременно предотвращают угрозы, рассказал военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Он напомнил, что Кинбурнская коса остается под контролем российских войск, однако ВСУ постоянно предпринимают попытки высадки десанта. ВС РФ знают об этом, поэтому у самого берега располагается зенитная установка, которая наносит удары по врагу.

Она подводится к самому краю пирса уже полностью снаряженной для атаки и интенсивно обстреливает боевиков, пытающихся отправить десант на катерах и лодках со стороны Очакова. После нанесения ударов установка меняет позицию, перезаряжается и вновь бьет по противнику.

Бойцы расчета рассказывают, что в сильном тумане сложно разглядеть цели, однако разведка постоянно следит за боевиками и предоставляет зенитчикам точные координаты. После ударов из зенитки по противнику отрабатывают еще и пулеметчики.