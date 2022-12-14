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Как сообщает в своем материале РИА Новости, главные медицинские институты Российской Федерации работают над разработкой способа погружения человека в долгий и глубокий сон (гибернация) для того, чтобы упростить межпланетные космические полеты, а также для решения ряда насущных проблем на Земле.

По мнению российских ученых погружение космонавтов в длительный искусственный сон на время полета в космосе должно решить большой спектр психологических и технологических проблем. Ученые уверены, что наиболее простой способ добиться устойчивой гибернации – это глубокое охлаждение тела человека.

Также ученые разрабатывают специальные инъекции, которые можно совмещать с охлаждением для достижения лучшего эффекта. Также ученые изучают возможность воздействия на определенные участки мозга человека, которые отвечают в организме человека за переход от состояния бодрствования в состояние покоя и сна. Занимаются ученые и изучением альтернативных методов достижения гибернации, таких как, практика медитации тибетских монахов. Для этого ученые изучают электрическую активность мозга некоторых монахов, которые находятся в состоянии медитации.

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