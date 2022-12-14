Штурмовики Су-25 вылетели на задание с целью обнаружить и ликвидировать украинскую боевую технику, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что экипажи самолетов справились с этой задачей.

Они выявили местоположение замаскированной украинской техники и на малых высотах подошли к ней на расстояние удара. Это позволило исключить обнаружение средствами противовоздушной обороны противника и уничтожить его военные объекты.

На полевых позициях находилась бронетехника ВСУ, которая также была ликвидирована. После успешного выполнения задачи пилоты вернулись на аэродром, где специалисты провели необходимые мероприятия по обслуживания штурмовиков и их подготовку к очередному боевому вылету.