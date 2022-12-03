Российские военные провели успешную операцию по ликвидации артиллерийских позиций на Украине. РИА Новости сообщает, что для этой цели использовались самоходные артиллерийские установки “Акация”, нанесшие точные удары по противнику.

Военнослужащий, принимавший участие в операции, рассказал, что два расчета САУ 2С3 заняли позиции для ведения огня, после чего была проведена разведка с применением беспилотного аппарата. Квадрокоптер обнаружил позиции противника и отследил их перемещения.

Также дрон корректировал удары по обнаруженным целям, в результате чего они были успешно поражены. Боец сообщил, что подобные операции – это уже рутинная работа, к который все привыкли. Расчеты действуют слаженно и грамотно, выполняют сразу несколько задач в течение дня.