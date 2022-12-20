Известные Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в эфире радио “Комсомольская правда” ответили на вопрос, работают ли они на ФСБ.

Вован рассказал, что дуэт постоянно подозревают в получении средств от каких-либо спецслужб России.

«Нас никто брать не хотел на работу, пришлось самим устраиваться. К сожалению, ни ФСБ, ни какие-то другие организации денег нам не платят», – добавил он.

Лексус сообщил, что они являются самозанятыми и не работают на Федеральную службу безопасности.

Пранкеры пояснили, что в настоящий момент зарабатывают на жизнь, читая лекции. Кроме того, они сотрудничают с российским видеохостингом Rutube, что тоже приносит доход. “Отчасти” пранкеры зарабатывают на розыгрышах.