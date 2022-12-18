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В ходе одного из боевых вылетов истребители Су-35С обнаружили и сбили вражеский самолет, рассказали представители Минобороны РФ. Видеозапись, на которой запечатлена эффективная боевая работа российской авиации, опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ.

Ролик рассказывает, как истребители ВКС России осуществляют патрулирование воздушного пространства над Украиной. Кроме того, они осуществляют прикрытие для бомбардировочной и штурмовой авиации, давая ей возможность успешно выполнять поставленные задачи и избегать встреч с противником.

Именно такая встреча произошла во время очередного вылета. Украинский самолет планировал атаку, но был своевременно обнаружен и уничтожен.

В Минобороны сообщили, что все истребители Су-35С и другие боевые самолеты ВКС тщательно готовятся к вылетам. Также они отправляются на задания с подвешенными ракетами классов “воздух-воздух” и “воздух-поверхность”.

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