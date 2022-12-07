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6 декабря ВС РФ нанесли удары по Днепропетровской и Житомирской областям с применением беспилотных аппаратов “Герань-2”. Кроме того, дроны-камикадзе практически добрались до Киева, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты поясняют, что хотя о взрывах в столице Украины ничего не известно, но жители Фастова слышали в небе характерные звуки “летящего мопеда”. Этот населенный пункт находится всего в 75 км от Киева, поэтому нельзя исключать, что барражирующий боеприпас направлялся именно туда.

В социальных сетях появились фото и видеоматериалы, подтверждающие, что над Фастовским районом действительно пролетело несколько дронов-камикадзе “Герань-2”. Эти беспилотники невозможно перепутать с какими-либо другими из-за жужжащего звука, наводящего страх на противника.

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