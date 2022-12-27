Российские военные, входящие в состав группировки «Отважные», смогли уничтожить украинскую машину с боевиками ВСУ посредством меткого огневого поражения.

Кадры ликвидации боевой техники противника выложили в канале Телеграм «Русская весна». Они были сделаны при помощи беспилотника.

На выложенных снимках можно увидеть, что в результате удара произошел взрыв, и экипажу, который был в боевой машине, выжить не удалось.

В сообщении к снимкам написано, что украинский экипаж дальше поехал уже прямо к Бандере.

Ранее мы писали о том, что Вашингтон отправил в зону СВО около 80 единиц БМП-1 советского производства, около 300 M113, 80 Mastiff и около сотни HMMWV. Из Польши на Украину доставили 18 гаубиц и 240 танков. Чехословакия отправила 5 БВП-1, Югославия – 35 M80A. Из Австралии приехали 60 Bushmaster.