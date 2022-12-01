Для подавляющего большинства западных стран военная помощь Украине превращается в серьезную проблему. Поэтому все заявления США и НАТО об увеличении поставок оружия Киеву уже нынешней зимой могут разбиться о нехватку боевых систем и боеприпасов, считают эксперты китайского издания Global Times.

“Российская газета” прокомментировала эту публикацию и отметила, что все больше стран Запада заявляют, что не в состоянии отправлять на Украину новые партии оружия. Особенно это касается европейских государств, которые не прочь сохранить обороноспособность, не жертвуя ею ради Киева.

Так, после предложения Польши отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что эти ЗРК не предназначены для использования за пределами Североатлантического альянса. Они якобы являются частью системы ПВО НАТО и поэтому Украина их не получит. Невооруженным глазом видно, что это заявление является лишь официальной причиной отказал. На деле же Берлин банально не захотел передавать комплексы Украине.