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Камила Валиева, фигуристка России, выступила в последний день национального чемпионата по фигурному катанию. Соревнования прошли в городе Красноярске.

Валиевой 16 лет и она является ученицей российского заслуженного тренера Этери Тутберидзе. Девушка вышла на лед в костюме Уэнсдей Аддамс из нашумевшего молодежного сериала «Уэнсдей».

В итоге фигуристка взяла серебро в женской одиночной программе, однако короткую программу исполнила неудачно.

Напомним, что в декабре прошлого года допинг-тест Валиевой показал положительный результат. Однако это стало известно в самый разгар Игр-2022, которые проходили в Китае.

Фигуристку все же допустили к личным соревнованиям, но она перенесла стресс и не смогла выполнить правильно произвольную программу. В итоге Валиева получила 4-е место.

Сейчас Валиевой грозит дисквалификация на 4 года по обращению WADA.

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