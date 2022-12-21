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Киев попытался в очередной раз перебросить в Артемовск подкрепление, однако российские ВС своевременно разглядели передвижение колонны и разгромили бронетехнику противника вместе с личным составом. Портал “Военное обозрение” пояснил, что бойцы ЧВК “Вагнер” в тесном взаимодействии с подразделениями войск РФ фактически отрезали город от снабжения.

В середине декабря “музыканты” взяли под огневой контроль трассу, которая соединяет Артемовск с Константиновкой. Ранее именно по этой дороге войска противника снабжались оружием и боеприпасами, по ней уже в город прибывало пополнение.

Чуть позже ВС РФ установили контроль и над дорогой из населенного пункта Часов Яр. Благодаря этому им и удалось разгромить достаточно крупную колонну, которая вполне могла повлиять на ход сражения за Бахмут. Однако после артиллерийского обстрела мало кто уцелел, что исключает возможность ВСУ снова усилиться и продолжить столь же ожесточенное сопротивление.

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