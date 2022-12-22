Россиянка переехала в Монголию и рассказала, сколько стоят в этой азиатской стране продукты и прочие необходимые товары.

Девушка отметила, что она приобретает не только продукты питания, но еще косметику и одежду. И на все это у нее уходит около 16 тысяч российских рублей в месяц. Жизнь в Монголии, по заявлению эмигрантки, стоит намного дешевле, чем в России, но на сегодняшний день в стране наблюдается серьезная инфляция.

Россиянка отметила продукты, на которых вообще не экономит. Например, она берет только хороший хлеб. Это нарезной батон, цена которого около 50 рублей.

Самое недорогое мясо в стране – баранина, его цена около 150-170 рублей. А если захочется свинину или говядину, то придется заплатить практически в три раза больше.

Эмигрантка рассказала, что россияне спокойно смогут прожить в Монголии всего лишь на 10-15 тысяч рублей в месяц.