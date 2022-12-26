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Криштиану Роналду, нападающий Португалии, получил шикарный подарок на Рождество. Это белый кабриолет «Роллс-Ройс Дон», который был перевязан красной ленточкой. Такой презент футболисту сделала его подруга Джорджина Родригес.

Стоимость этого автомобиля около 460 тысяч американских долларов.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду не заключали официальный брак, но проживают вместе уже с 2016 года. У пары родилось двое совместных детей.

37-летний форвард сейчас находится в статусе свободного агента. Он расторг договор с клубом «Манчестер Юнайтед». Есть предположение, что он подпишет контракт на 7 лет с клубом «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

В предполагаемом договоре есть условия, что два с половиной году Роналду будет играть за «Аль-Наср», а его зарплата составит 200 млн долларов в год.

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