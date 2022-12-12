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Полтора десятка РСЗО уничтожили в Запорожской области российские ВС только за последние три дня, рассказал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он отметил, что под удары попали не только “Смерчи” и “Грады”, но и западные реактивные системы залпового огня.

Так, уничтожено 6 РСЗО HIMARS, а также несколько единиц немецких комплексов MARS II и британских MLRS. Подобного “улова” у российских войск не было на протяжении последних двух месяцев.

Рогов пояснил, что такие успехи связаны с повышением эффективности действий разведывательных подразделений, а также с появлением у российских военных опыта противодействия западной реактивной артиллерии.

Напомним, что в минувшие сутки было уничтожено по две РСЗО “Град” и Смерч” в Харьковской области и ДНР.

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