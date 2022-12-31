31 декабря российские ВС освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что этот населенный пункт имеет важнейшее стратегическое значение для ВС РФ.

По словам Рогова, Дорожнянка фактически является ключом к Гуляйполю, которое используется ВСУ для подготовки наступления на Бердянск и Мелитополь. Это небольшой пригород, который расположен у трассы, соединяющей Гуляйполе с Пологами.

Ранее Минобороны РФ сообщила о результатах боевых действий за Дорожнянку. ВСУ пытались оказывать ожесточенное сопротивление наступающим российским подразделениям, однако потеряли не менее полусотни человек личного состава, пять пикапов, используемых в качестве пулеметных «тачанок», и три боевых машины пехоты.