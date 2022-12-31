ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

31 декабря российские ВС освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что этот населенный пункт имеет важнейшее стратегическое значение для ВС РФ.

По словам Рогова, Дорожнянка фактически является ключом к Гуляйполю, которое используется ВСУ для подготовки наступления на Бердянск и Мелитополь. Это небольшой пригород, который расположен у трассы, соединяющей Гуляйполе с Пологами.

Ранее Минобороны РФ сообщила о результатах боевых действий за Дорожнянку. ВСУ пытались оказывать ожесточенное сопротивление наступающим российским подразделениям, однако потеряли не менее полусотни человек личного состава, пять пикапов, используемых в качестве пулеметных «тачанок», и три боевых машины пехоты.

Вам может понравиться

Newsweek: американский инструктор Милберн подтвердил зверства со стороны ВС Украины

Пытки и издевательства, жестокие убийства военнопленных давно превратились для украинской армии в нормальное явление, заявил основатель американской частной военной компании «Моцарт» Эндрю Милберн. Отставной полковник ВС США раскритиковал командование ВСУ,

Артамонов призвал сделать верные выводы из ударов ВСУ по Энгельсу

Военный эксперт Александр Артамонов прокомментировал очередную атаку ВСУ на аэродром стратегической авиации в Энгельсе и рассказал, какие методы защиты от подобных ударов должна использовать Россия. Он отметил, что между украинской

Экс-советник Пентагона: ЗРК Patriot не спасут Украину

Военный специалист в США оценил эффективность зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Вашингтон намерен передать Киеву. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что от такого вооружения толку будет не очень много